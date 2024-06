Divertimento fino a tarda notte

In piazza Filippo Corridoni si balla e ci si diverte con il dj set di Andrea Falcetelli e Monica Kiss (nella foto) . Dalle 22 di questa sera il gruppo Remember Disco Dance composto da più di una decina di ballerini e vocalist che si sono fatti conoscere, con il passare del tempo, grazie ai loro spettacoli coinvolgenti e divertenti, animerà la piazza di Corridonia, nel contesto delle festività patronali. È prevista, come di consueto, musica dance anni Settanta, Ottanta e Novanta e tanto divertimento. Quella di questa sera in piazza Corridoni non è che una delle tante date del gruppo Remember Disco Dance, che gira la Regione e intrattiene il pubblico di tutta le età a suon di hit memorabili e con una coinvolgente animazione, che lo rende molto più che un semplice dj set. A partire dalle 20, è prevista l’apertura degli stand gastronomici.