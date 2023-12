Divieti di sosta e transito a San Severino per il Presepe Vivente

In occasione della 59esima edizione del Presepe vivente, organizzata dalla ProLoco cittadina per il 6 gennaio (in caso di maltempo per il 7 gennaio), la polizia locale di San Severino ha emesso un’ordinanza che vieta, dalle 9 al termine della manifestazione, la sosta in via San Francesco, dall’intersezione con via Madonna dei Lumi e fino all’intersezione con piazzale degli Smeducci, piazzetta dell’Africano, via Castello al Monte, piazzale degli Smeducci, via Santa Caterina e via Santa Barbara. Con la stessa ordinanza, dalle 14 vengono vietati transito e sosta in via San Francesco dall’intersezione con via Madonna dei Lumi fino all’intersezione con il piazzale degli Smeducci, piazzetta dell’Africano, via Castello al Monte, piazzale degli Smeducci e via Santa Caterina. Inoltre viene disposto il divieto di transito, eccetto i residenti, in senso unico alternato e a velocità ridottissima, sempre dalle 14, in via Santa Barbara che sarà percorribile fino al bivio con il piazzale del Liceo linguistico. Dalle 14, al termine della manifestazione, viene istituito il senso unico di marcia in via Scampoli con direzione di marcia Porta San Francesco e via Bramante. Sarà consentita la sosta veicolare sul lato destro. Dalle 14, e fino al termine della manifestazione, divieto di accesso in via Scampoli da via Bramante.