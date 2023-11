"Divieto di accesso assente, è pericoloso"

"Incrocio pericoloso, manca il divieto di accesso". Questa la segnalazione che arriva dall’incrocio tra via della Vela e via Hermada, dove un commerciante ci fa notare l’assenza del segnale che vieta di accedere in quest’ultima. Dunque, transitando su via della Vela "c’è il rischio che un automobilista proveniente da fuori città e ignaro del divieto voglia svoltare a sinistra, scontrandosi con un’auto che invece si immette in questo snodo". L’incrocio si trova comunque in un punto delicato.