Divieto di balneazione alla foce del fiume

Non è ancora partita la nuova stagione estiva che è già scattato il primo divieto di balneazione nel litorale di Porto Recanati. Ieri mattina il sindaco Andrea Michelini ha emesso un’ordinanza, con la quale si vieta a chiunque di fare il bagno lungo le due aree di costa che si trovano a 400 metri di distanza, in direzione nord, dalla foce del fiume Potenza. Il tratto interessato è sul lungomare Marinai d’Italia e comprende parte della spiaggia libera, insieme con i due stabilimenti balneari "Il ritorno di Guerrina e Domenico" e "Acapulco". Infatti, dai campionamenti svolti dell’Arpam sulle acque del mare, è venuto fuori il superamento dei parametri di escherichia coli, un batterio che può provocare gravi infezioni all’uomo. A spiegare la situazione è stato proprio il primo cittadino portorecanatese. "L’Arpam, in seguito a controlli effettuati nelle scorse giornate sul nostro litorale, ha riscontrato valori elevati di patogeni esterni nelle acque marine – ha detto il sindaco Michelini –. Il tratto interessato è quello a nord della foce del fiume Potenza per una estensione totale di 400 metri. Conseguentemente, per la stessa porzione marina, è stata prontamente emessa ordinanza di non balneabilità". Un provvedimento analogo è stato preso dal Comune di Civitanova giovedì, per la zona della foce del Chienti.