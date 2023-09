Divieto di sosta a Tolentino: ricarica elettrica in viale Battisti

Divieti di sosta in viale Cesare Battisti, a Tolentino, per consentire la fruizione del servizio di ricarica elettrica. Il Comune ha previsto l’istituzione di due aree riservate alla sosta dei veicoli elettrici per la ricarica della batteria (contrassegnati da strisce di colore giallo) lungo il viale, all’altezza del civico 18. Come annunciato, la giunta Sclavi ha autorizzato la Moschini spa alla realizzazione di una stazione di ricarica veloce su area di proprietà comunale. Ovvero la colonnina di ricarica elettrica finita al centro del dibattito sul web per la posizione scelta - vicino alla cattedrale (inagibile) di San Catervo - con centinaia di commenti. Disposto il divieto di sosta permanente 024 , essendo tali aree riservate esclusivamente a veicoli elettrici in ricarica. Dopo il completamento il mezzo non dovrà occupare lo stallo riservato per più di un’ora.