Divieto di sosta al via in piazza San Giovanni Bosco per montare una gru

Oggi scatta il divieto di sosta in piazza San Giovanni Bosco, a Tolentino, per consentire il montaggio di una gru. Fino alle 17 viene istituito il divieto di transito veicolare dall’intersezione con via Caselli-via del Mattatoio e via Gramsci. Domani, invece, modifica temporanea della viabilità in un tratto di via Lucatelli per lavori di riparazione fognatura pubblica: dalle 7.30 alle 20, dal civico 3 all’8 divieto di transito a tutte le categorie di veicoli nel tratto tra via Filelfo e via Benedetto Silvio.