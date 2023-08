Divieto di transito e sosta a Tolentino e Macerata

Per lavori di demolizione di un fabbricato, in via del Popolo a Tolentino, fino alle 24 del 13 settembre (e comunque fino al completamento dell’intervento e al ripristino della sicurezza stradale), scatta il divieto di transito veicolare. "Il transito pedonale dovrà essere garantito, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché avvenga in sicurezza", precisa il Comune. La ditta che esegue l’opera ha provveduto all’installazione della relativa segnaletica stradale. Invece, per permettere il montaggio di una gru necessaria alla ristrutturazione di un edificio danneggiato dal sisma in via Filzi, dalle 5 alle 19 di questo venerdì (primo settembre) viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nel tratto di strada compreso tra la rotatoria all’intersezione con porta San Nicola e l’ingresso del parcheggio di via Filzi in direzione di via del Vallato. Lo stesso giorno, ma dalle 7 alle 19 vige anche il divieto di transito, nel medesimo tratto.