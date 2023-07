Divieto di transito in Tolentino, istituiti limiti in alcune vie fino al 18 luglio

A Tolentino, per lavori di demolizione di un fabbricato, questi giorni fino a sabato è istituito il divieto di transito in via Montecavallo dal civico 1 al 127. Invece venerdì, in occasione della "Cena al contrario" dalle 12 alle 24, è vietata la circolazione in via Ozeri dal civico 6 al 36. Fino al 18 luglio, per la ristrutturazione di un immobile, c’è il divieto di sosta in due parcheggi in via Rocchi e in quattro in via Leopardi. Infine oggi, fino alle 17, per carico e scarico materiali, in via Filelfo divieto di transito.