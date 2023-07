"Divini, aspettiamo da sei anni. Siamo stanchi"

di Gaia Gennaretti

Un nuovo, ennesimo stop al cantiere dell’Itts Divini di San Severino. Comitato studentesco e consiglio d’istituto insorgono. E non hanno torto. La scuola era stata dichiarata inagibile e demolita a seguito del sisma 2016. Dopo circa due anni, la prima ditta aggiudicatrice aveva potuto avviare i lavori. Tempo di scavare le fondamenta e la prima spada di Damocle si era abbattuta su questo cantiere: il rinvenimento di reperti archeologici. L’intervento della Soprintendenza e il fallimento della ditta appaltatrice avevano bloccato l’opera per circa due anni. Poi il quarto commissario straordinario Giovanni Legnini era riuscito a sbrogliare la matassa con più di 40 passaggi burocratici. Tutto sembrava andare per il meglio, con la palestra terminata e la struttura del plesso principale avviata. Ma a novembre scorso l’ennesimo pasticcio burocratico. Il Rup, ovvero l’ufficio commissariale, avrebbe dovuto depositare al genio civile, mesi fa, una variante al progetto senza la quale la ditta non poteva andare avanti, né fatturare e ha deciso di smontare le attrezzature di cantiere e "togliere le tende". Il commissario straordinario attuale, Guido Castelli, ha garantito di voler risolvere il problema e di aver incontrato i rappresentanti dell’azienda ma resta l’amarezza negli studenti, nei genitori e negli insegnanti e in tutti i settempedani. "Eravamo speranzosi fino a novembre – ha affermato la professoressa Paola Fiori, fra i referenti del comitato per la ricostruzione –, poi gli operai si sono spostati a lavorare nella palestra, speravamo che avrebbero completato anche il plesso principale. Invece, una volta conclusa la palestra, c’è stato lo stop. Di recente abbiamo visto un movimento sospetto dell’impresa che stava portando via i materiali. Abbiamo scritto ai presidenti di regione e provincia e al commissario Castelli e abbiamo ricevuto rassicurazioni, così come il sindaco Rosa Piermattei. Sono sei anni che attendiamo la nuova scuola, due anni fa Legnini ci promise che in 120 giorni i lavori sarebbero stati ultimati ma oggi siamo ancora qui, fermi. Siamo preoccupati anche perché la scuola è importante per tutta la città". A farle eco, Roberta Ricci, presidente del consiglio di istituto: "I ragazzi sono adattati nella vecchia scuola elementare, gli spazi non sono idonei, i laboratori sono nelle ex mense. Siamo stanchi delle promesse. La nostra non è una protesta politica, non ci interessa chi finirà la scuola ma che ciò avvenga". "Non possiamo lamentarci – dice Giada Fiorini, presidente del comitato studentesco – poteva andarci peggio con i container ma ci avevano promesso che la sistemazione alla Luzio fosse provvisoria e invece siamo ancora lì. Noi studenti siamo stanchi". A rivendicare il diritto a un ambiente adattato anche lo studente Justin Janko: "Sono entrato cinque anni fa e la scuola è ancora così. Proviamo rabbia e delusione, ci chiediamo perché. È una situazione drammatica. Vogliamo solo questa nuova scuola, lo spero per chi si iscriverà".