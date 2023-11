"Divini, dove sono le istituzioni?"

"Sul Divini ognuno si prenda le proprie responsabilità. Il sindaco che punta il dito verso la cittadinanza per aver partecipato in maniera esigua ha dell’assurdo". Il circolo Pd, con il nuovo segretario Giovanni Chiarella, interviene dopo la manifestazione organizzata dagli studenti del Divini, durante la quale il sindaco Rosa Piermattei ha sottolineato l’assenza dei settempedani. "Forse è ora che ciascuno si prenda le proprie responsabilità - afferma il Pd locale - ad ogni livello, perché crediamo che la cittadinanza abbia poco o nulla da rimproverarsi. Piuttosto, non è stata mai chiarita la questione del direttore dei lavori: inizialmente scelto tra i dipendenti comunali ed oberato di incombenze in quanto responsabile di ben tre aree strategiche del Comune e poi dimessosi dopo poco tempo a cantiere fermo. È noto a tutti che in un cantiere così importante è necessaria la presenza quotidiana e a tempo pieno di una figura di controllo e di indirizzo dell’operato dell’appaltatore. Dov’era inoltre la Provincia con i suoi rappresentanti? Dov’era pure il commissario alla ricostruzione che a giugno aveva promesso che i lavori sarebbero ripresi a settembre?". L’assenza della Provincia è stata sottolineata anche durante la manifestazione da più parti, in particolare nel passato, quando il Divini era già stato demolito e si cercava una alternativa provvisoria per studenti e docenti. E anche il Pd con Chiarella non le mandano a dire: "Sarebbe stata importante quanto meno la presenza dell’ente proprietario dell’immobile per testimoniare lo status attuale e le prospettive future. Siamo disposti, qualora la situazione di stallo dovesse permanere, ad organizzare una grande manifestazionedavanti alle sedi degli uffici preposti alla ricostruzione dell’edificio".

Gaia Gennaretti