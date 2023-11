"Divini, i cittadini hanno le idee chiare"

Non è stata digerita la critica del sindaco, Rosa Piermattei, nei confronti di chi ha scelto di non partecipare, lunedì, alla manifestazione organizzata dagli studenti dell’Itts Divini. "Mi dispiace, non voglio essere polemica, ma dov’è la città di San Severino che scrive tanto? Questa mattina non c’è, dov’è la popolazione? Noi da soli andiamo avanti, io sono con voi, con tutte le persone che sono presenti". Questa la frase che ha scatenato la reazione anche di Tarcisio Antognozzi e del suo gruppo consiliare, composto da Tiziana Gazzellini e Debora Bravi. "Forse – dice – i cittadini si sono ricordati del fatto che il sindaco abbia estromesso la Provincia dal cantiere di ricostruzione, benché proprietaria dell’edificio. Si saranno ricordati del fatto che si è adoperata per far gestire il cantiere ad un suo uomo di fiducia".

Nel mirino anche le promesse elettorali e le dimissioni di Barcaioni, qualche mese fa, da direttore dei lavori "e la signora Piermattei non si è degnata di avvisare i cittadini, sperando che la cosa passasse sotto traccia e nessuno si accorgesse. Probabilmente i cittadini di San Severino cominciano a rendersi conto che dietro ai roboanti comunicati stampa, alle foto con tanto di fascia tricolore in ogni angolo della città, ai numeri di una ricostruzione che, laddove c’è, è interamente finanziata dal governo e dal commissario straordinario, non c’è nessuna vera guida amministrativa della città. Però – stigmatizzano – si accorgono che c’è il tentativo di salire sempre sul carro dei vincitori, di farsi fotografare alla testa dei cortei, di far credere ad alunni e insegnanti che solo lei combatte la buona battaglia per loro, donna sola al comando. E magari quegli stessi alunni e insegnanti, in buona fede, credono addirittura che sia stata lei a salvare l’Itts dai tentativi passati di scipparlo alla città di San Severino, oppure che sempre lei sia stata l’artefice dell’assegnazione alla scuola dell’indirizzo di grafica e comunicazione". Il gruppo consiliare Insieme per San Severino sposta quindi l’attenzione su un’altra opera pubblica a cui i cittadini tengono tanto, che esula dalla ricostruzione post sisma: quella dei giardini monumentali Coletti. "Perché non informa i cittadini dei motivi per i quali in tre anni non è riuscita concludere i lavori di rifacimento di un chiosco nei giardini? Peraltro trattandosi di una scatola in cemento armato e non potendo addossare responsabilità né al commissario straordinario né alla Provincia".

Gaia Gennaretti