Dizionario dei cognomi maceratesi. Ecco il volume postumo di Raparo

Il maceratase Adriano Raparo, scomparso alla fine della scorsa estate all’età di 82 anni, ha coltivato per tutta la vita due grandi passioni: il dialetto e, ancora di più, la lingua italiana, che ha insegnato a diverse generazioni di studenti. Nel 1997, per l’editore Zanichelli di Bologna, aveva scritto, insieme a Carla Marello, la "Guida all’uso del vocabolario della lingua italiana", che per anni è stata distribuita in tandem con il famoso "Zingarelli". Una volta concluso quell’impegno si era dato a una nuova gravosa impresa di studio e di ricerca: l’etimologia dei cognomi. Un lavoro che Raparo ha portato avanti fino alla fine dei suoi giorni, arrivando a un primo traguardo nel 2014 con la pubblicazione del "Dizionario etimologico dei cognomi del Maceratese, dell’Anconetano e del Fermano". Egli sentiva che c’era ancora tanto da scoprire e per altri dieci anni ha concentrato le sue ricerche sui cognomi maggiormente diffusi nel Maceratese, portandole a termine proprio poche settimane prima della sua scomparsa. I risultati del suo lungo lavoro sono ora condensati nelle 300 pagine del nuovo dizionario etimologico "I cognomi di Macerata e della sua provincia", pubblicato postumo dal maceratese Luca Bartoli per i tipi della propria casa editrice Vydia di Montecassiano. Il volume è stato presentato nell’ambito di Macerata Racconta da Francesca Chiusaroli, docente di glottologia e linguistica a Unimc, e da Agostino Regnicoli, dialettologo e amico personale di Raparo. A lui l’autore aveva affidato la bozza del dizionario affinché verificasse la correttezza fonetica di alcune espressioni dialettali. "Uno scrupolo – ha detto Regnicoli – che testimonia l’estremo rigore con cui Raparo ha sempre condotto le sue ricerche, consultando tutte le fonti possibili". Da Abelardi (d’origine medievale e germanica, presente a Recanati) fino a Zura-Puntaroni (diffuso a San Severino), il dizionario riporta circa duemila voci, indicando per ciascun cognome i comuni e le aree geografiche di maggiore diffusione, nonché il percorso compiuto dall’autore per arrivare all’etimo del cognome stesso.

Alessandro Feliziani