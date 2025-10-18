Dizione, lettura e recitazione. Tornano i laboratori di Teatro LioLà

Teatro LioLà ripropone lo svolgimento dei laboratori di dizione, lettura e recitazione. "Giunta al venticinquesimo anno di attività – spiega Enrico Borsini regista della compagnia cingolana e direttore artistico dell’iniziativa – è dinamica ed estremamente coinvolgente questa esperienza propedeutica all’arte recitativa: in un quarto di secolo ha fatto calcare le scene a più di duecento persone, realizzando numerosi spettacoli di svariati generi, dai grandi classici a commedie e drammi di autori contemporanei e pièces per bambini".

Stavolta Teatro LioLà propone due diversi percorsi. "Ne abbiamo previsto uno – precisa Borsini che guiderà entrambi i laboratori– per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, un altro per over 17 e adulti. Ciascuno si articolerà su un incontro settimanale di un’ora e mezza, da questo mese a giugno, fino alla rappresentazione dello spettacolo-saggio finale".

I corsi inizieranno con incontri preliminari che si terranno nell’Auditorium Santo Spirito: venerdì 24 alle 18 per gli allievi più piccoli e sabato 25 per i più grandi. Chi vuole, potrà frequentare liberamente i primi tre appuntamenti, per poi decidere se smettere o continuare il percorso fino al termine.

Info e iscrizioni: teatroliola@gmail.com o tel. 328-6422614.

Gianfilippo Centanni