Dj set e divertimento come in alta montagna

Domani sera la Pro loco, con il patrocinio del Comune di Potenza Picena, darà vita a una novità assoluta grazie a un’iniziativa intitolata "Chalet Montesanto 237 – Befana Party", che prevede aperitivi e dj-set nel centro storico. A spiegare in cosa consisterà la festa è la presidente della Pro loco Francesca Paoloni. "Nel cuore dell’antico borgo abbiamo ricreato un tipico ambiente di montagna – dice –. I visitatori riceveranno il benvenuto in uno chalet allestito all’ingresso della piazzetta del Pozzo, dove chiunque potrà partecipare a un vero e proprio Après-ski. Abbiamo scelto il nome "Montesanto", perché si vuole rendere omaggio al nome storico della nostra città, mentre 237 è l’altitudine sul livello del mare". L’appuntamento avrà inizio alle 21.30. "Invece, a partire dalle 22, tutti in pista con il dj set di Eddy Masterjoy (da Radio Linea) – aggiunge –. Abbiamo deciso di scommettere su questa attività per regalare nuove emozioni e tanto divertimento a quanti vorranno farci compagnia e chiudere in allegria le festività natalizie. Non mancheranno le sorprese. A tutti raccomando di portare i doposcì, che alla neve pensiamo noi".