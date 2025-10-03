Dj set nei locali e Bandakadabra per la ripartenza del Much More

Un’insolita iniziativa accompagnerà domani l’apertura della discoteca Much More di Matelica, da quasi mezzo secolo principale locale notturno della zona montana. I gestori del locale hanno ideato l’originale proposta di "trasformare per l’occasione la città in un grande palcoscenico, per vibrare energia, musica e partecipazione". Dalle 18, si comincerà a diffondere musica nei vari locali cittadini con i dj dello staff della discoteca. Al Living Caffè ci sarà dj Giorgio Procaccini, da Creazioni di Gea dj AndyB, al New Bar Europa dj Disco Strummer, da Cherie Caffè dj set Phil, al Mio Bar al corso dj Marco Rosetti, al Bar Roma dj Saiko, al Moa Project dj Kroove In, al Piano di Sopra dj Leonardo Carloni, mentre da ZeroPop ci sarà un dj set a sorpresa. A caratterizzare ulteriormente la serata saranno i Bandakadabra (foto), surreale ‘pocket orchestra’ torinese, che andrà in giro per le vie cittadine fino alla mezzanotte, per conquistare il pubblico. "Sono 46 anni che il Much More accende i mesi freddi – hanno dichiarato i gestori Riccardo Antonelli e Simone Bellardinelli – e per la riapertura 2025-2026 abbiamo pensato a qualcosa di veramente particolare, in grado di coinvolgere non solo la locale discoteca, ma l’intera città. Così è nata l’idea di un evento diffuso, capace di unire musica, socialità e intrattenimento, che faccia sentire tutti parte di una stessa festa. Sabato quindi, chi arriverà a Matelica, non troverà solo una discoteca che riapre, ma una città viva e vibrante, con una comunità che si muove al ritmo di musica fino a notte fonda".

m. p.