Dj, tecnici luci-audio e istruttori fitness

Disegnatori di moda. Tirocinio. Attività: disegnatore di calzature e accessori. Requisiti: capacità di disegno a mano e con l’utilizzo di software. conoscenza inglese Base. Sede operativa Civitanova, durata 6 mesi. preferibilmente età 18-29 anni. titolo di studio diploma / laurea. per candidarsi inviare il cv all’indirizzo mail info@gironaccifabriziodesigner.com. Much More società cooperativa per villaggi turistici in diverse località italiane ricerca le seguenti figure: - animatori miniclub - istruttore fitness - tecnici luci, audio e dj età 18-40 anni (preferibilmente); disponibilità alla stagione estiva con vitto e alloggio in località italiane da stabilire. Chi è interessato deve inviare il cv a : vincenzo.dandretta@muchmoreintrattenimenti. Un addetto pulizia camere orario: 8-13, 6 giorni su 7 compresi i festivi. Contattare la sig.ra Loredana allo 0736/498971 o cv a : info@supercleansrl.com.