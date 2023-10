Dmo in vetrina: attenzione al territorio di Civitanova

Ttg Travel Experience di Rimini, bilancio positivo per le associazioni civitanovesi. La Dmo, realtà che a sua volta riunisce le varie associazioni civitanovesi tra commercianti, albergatori ma anche Pro loco e quant’altro, torna dalla kermesse riminese con il sorriso tra i denti. "Nelle tre giornate – dicono dalla Dmo – Civitanova è stata protagonista, con un bilancio estremamente positivo: è stato distribuito molto materiale, stampato per l’occasione con nuovi contenuti, insieme a quello del Magma, Museo Archivio della Grafica e del Manifesto. Numerosi sono stati i visitatori interessati alla nostra città ed ai pacchetti promozionali preparati appositamente per la fiera, mentre molte persone hanno lasciato il proprio contatto per ricevere informazioni ed aggiornamenti".

La manifestazione, riferimento italiano per la promozione del turismo mondiale, si è svolta da mercoledì a venerdì della scorsa settimana. "Civitanova – prosegue la nota dell’associazione – e il nostro territorio meritano tutta questa attenzione e la Dmo sta lavorando proprio per incentivarla, con la passione e la volontà dei suoi soci che, attraverso l’autofinanziamento, dimostrano che unendo le forze si può fare molto. È doveroso sottolineare – conclude il comunicato – come sia ripresa la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con l’augurio che in futuro possa diventare sempre più proficua e solida, per raggiungere l’obiettivo principale che è quello di portare a termine il progetto ‘Civitanova Turismo’".

f. r.