"Dobbiamo ripetere il ritmo dell’andata. Non guardo le altre"

"Abbiamo vinto una partita importante e voglio fare i complimenti ai ragazzi, non era facile". Ottavio Palladini guarda oltre il risultato e punta l’accento sulla prestazione della Samb. "Quando abbiamo ripreso la preparazione dopo Natale – afferma il tecnico – ho visto una squadra che si è subito allenata forte. Ci siamo meravigliati delle condizioni fisiche. La conferma che è un gruppo sano e lo si è visto in campo contro l’Atletico Ascoli. Avevamo impostato la partita sul prendere alti i nostri avversari, di essere corti e di concedere pochi spazi. E così è stato. Poi sono uscite fuori le nostre qualità tecniche".

L’Aquila, bloccata sul pari a Civitanova, è ora a nove lunghezze. "Oggi (ieri, ndr) è iniziato un nuovo campionato – glissa sull’argomento Palladini – e dobbiamo ripetere il cammino dell’andata e fare 40 punti per vincere il campionato. Non guardiamo le altre".

L’argomento, poi, è scivolato su Edoardo Lonardo, seguito dall’Atalanta. "Sta facendo il suo percorso. Se dovessero arrivare offerte importanti, il ragazzo non potrà dire di no, ma se dovesse restare ne sarei felice".

Ritorno in campo estremamente convincente per Leonardo Pezzola dopo l’infortunio. "Un rientro positivo – analizza il centrale –. Giochiamo ogni partita con un atteggiamento importante, senza sottovalutare l’avversario. Abbiamo nove punti di vantaggio e abbiamo dato un’accelerata, ma il girone di ritorno è difficile con tanti scontri diretti in trasferta. La strada è ancora tanto lunga".

È di Alessio Zini l’assist per il terzo gol di Guadalupi. "Nel ruolo di terzino – afferma – mi trovo bene perché mi permette di spingermi anche in avanti. Una vittoria importante".

b. mar.