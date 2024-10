"Dobbiamo riscattarci dopo Matelica"

"Roseto è una squadra forte e in fiducia, con giocatori esperti e talentuosi per la categoria. Ma noi dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta di Matelica, che ci ha lasciato molto amaro in bocca". Così Nicola Scalabroni (nella foto), allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, cerca di caricare i suoi giocatori in vista del match di stasera alle 21.15, nel palas Medi, dove affronteranno il Roseto Basket 20.20, per la seconda giornata del campionato di serie B Interregionale. "Sarà la nostra prima partita della stagione in casa contro una formazione che ha vinto nettamente il match inaugurale del campionato – aggiunge il tecnico portorecanatese –. Giocheremo davanti al nostro pubblico, inoltre ci sarà la presentazione del settore minibasket e ci aspettiamo un palas pieno e per noi, questo, sarà un motivo in più per dare entusiasmo e soddisfazione ai nostri tifosi. Scenderemo in campo per dare il massimo".

Allo stesso tempo, coach Scalabroni non sottovaluta per nulla l’avversario: "Loro hanno un quintetto importante. In primis, Cecchetti è uno dei migliori lunghi del campionato, mentre Lestini e Bini sono dei tiratori mortiferi. E ancora: hanno Mazzarese che è un’ala fisica e versatile e dei play-guardia di talento come Arienti e Maretto. In panchina hanno poi giocatori di alto livello che danno solidità difensiva e fisica alla squadra".

Giorgio Giannaccini