"Dobbiamo tenere viva la memoria" Per la Liberazione ospite Parcaroli

È stata la città della poesia a ospitare ieri mattina la cerimonia provinciale del 25 aprile. Tanti i cittadini, le organizzazioni sindacali e i partiti che si sono dati appuntamento in via Primo luglio dove nel 1944 avanguardie polacche e inglesi, insieme al Corpo italiano di liberazione, entrano in città di fatto decretandone la sua Liberazione. Da lì, preceduto dalla banda cittadina, il corteo, a cui era presente anche Sandro Parcaroli nella sua qualità di sindaco di Macerata e Presidente della Provincia, si è recato in piazza Leopardi dove dal palco il sindaco Antonio Bravi ha dato il via alla cerimonia. "Il 25 aprile del 1945 segna una giornata – ha detto il primo cittadino – che ha cambiato il corso della storia del nostro paese, dove si è posto fine finalmente alla dittatura che aveva contraddistinto il ventennio precedente. Dobbiamo tenere viva la memoria che fa apprezzare un sistema democratico, seppur con le imperfezioni che ancor oggi talvolta manifesta, ma che è garanzia delle nostre libertà fondamentali: libertà personale, di domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza, la libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di religione, la libertà di manifestazione del pensiero, solo per citare le più salienti". Ha preso, quindi, la parola Juri Meda, presidente dell’Istituto Storico di Macerata: "Liberazione è la parola di oggi: se la libertà è uno stato, la liberazione è un processo avvenuto in un paese spaccato grazie al coraggio con il quale molti uomini e donne decisero di ribellarsi ai valori e agli ideali ai quali pure erano stati educati e di sacrificare la propria vita per quelli di libertà e di democrazia che di lì a poco sarebbero stati posti alla base della Costituzione. Il 25 aprile – ha concluso Meda – è la festa delle Istituzioni democratiche, la festa del Paese democratico, la festa per ognuno di noi". Il richiamo alla Costituzione e il ricordo di tutti coloro che fecero una scelta di civiltà e di non indifferenza, pagandola a volte con la propria vita, è stato, infine, alla base del discorso degli altri due oratori, Gabriele Cardinali e Francesco Rocchetti.

ast.t.