"Dobbiamo unirci per la questione Bolkestein"

di Giuliano Forani

I balneari pongono le basi per unire la categoria intorno al Popolo Produttivo, movimento nazionale rappresentativo di dieci categorie, di cui i balneari costituiscono una realtà significativa. A tirar le fila sono Stefano Battistelli (membro nazionale), Andrea Ruffini (regionale), Daniele Ercoli (provinciale) e Mario Torresi (comunale) che in una conferenza allo chalet Caracoles hanno lanciato l’appello. Solo uniti, è la sostanza del discorso, sarà possibile smuovere governo e parlamento a risolvere il problema della Bolkestein assumendo posizioni chiare. E solo aderendo al Popolo Produttivo sarà possibile dar forza alla battaglia. "Pollice verso" nei confronti di sindacati e associazioni e tanti dubbi sulla posizione della politica. "Popolo Produttivo", è il tenore dell’appello, è un movimento che punta alla tutela del lavoro delle piccole e medie imprese, non pretende né tessere né quote sociali, nè che la gestione delle nostre spiagge finisca in mano a multinazionali, mortificando la storia e i sacrifici di chi, partendo dal nulla, ha contribuito in modo sostanziale allo sviluppo in qualità e quantità delle attività turistiche locali e cittadine A livello nazionale sono circa duemila le attività che aderiscono al movimento; nella regione sono duecento e lo scopo è quello di implementare la presenza nelle varie provincie. Ieri sono state poste le basi; si confida che la categoria, alla vigilia della nuova stagione turistica, capisca l’ importanza del momento e trovi l’unità per condurre la battaglia. "Forse la nostra è l’unica categoria che non ha mai chiesto contributi anche in occasione delle calamità – è stato sottolineato –, ma la tutela del lavoro sì, quella la pretendiamo. Il demanio è un bene su cui paghiamo quanto ci spetta; le aliquote delle concessioni nel 2021 sono aumentate dell’8% e nel 2023 di un altro 25%. Poi c’è da pare l’Imu. Il decreto Milleproroghe non dà garanzie, per questo serve aprire un tavolo tecnico e in quella sede trovare una soluzione". Contestate le cifre e i guadagni della categoria. "Cifre spropositate – è stato detto – che vengono accreditate solo ai balneari quando invece vanno riferite a quanti operano nel turismo". Quanto a sindacati e associazioni "da vent’anni sono assenti" è il j’accuse che viene mosso dai quattro, "limitandosi ad attività di ordinaria amministrazione". In chiusura l’appello: "Chi crede nel progetto lo dica chiaramente. Noi non rilasceremo tessere, gli operatori sono liberi di scegliere".