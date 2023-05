Docu-film sul lupo: in sala anche il regista

Oggi alle 21.30 a Camerino, nell’Aula Galleria di Palazzo Castelli, verrà presentato il docu-film "Ogni volta che il lupo" del regista Marco Andreini, presente all’incontro. Si intratterrà con il pubblico per un colloquio sui temi trattati dal documentario. L’iniziativa rientra tra le attività promosse dal corso di laurea triennale Unicam in "Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali" e in collaborazione con "Corsa alla Spada" e Circolo fotografico "Progetto Immagine". "Ogni volta che il lupo", uscito nel 2022, ha vinto il primo premio assoluto al Gran Paradiso International Film Festival ed è stato appena acquistato da Arte-France.