Docufilm su Colonna e confronto sulle infiltrazioni mafiose nel Pnrr

"Nel solco della memoria per rinnovare l’impegno", un cineforum seguito da un dialogo ed un momento conviviale in ricordo di Ciro Colonna. E’ quanto organizzato da Libera Macerata per oggi alle 18 alla sede del Museo del cinema (ex magazzini Uto). Verrà proiettato il docufilm "Tra le macerie", che racconta le infiltrazioni nei subappalti e il caporalato in relazione alla ricostruzione post sisma 2016, emersi dopo le indagini partite l’anno successivo. Si parlerà poi di Ciro Colonna, 19enne di Ponticelli, a Napoli, vittima innocente di mafia. "Il nostro scopo è quello di sensibilizzare, la nostra regione non è immune da certi tipi di dinamiche mafiose - dice Benedetta Mazzieri, referente di Libera Macerata -. Il tutto nel ricordo di Ciro Colonna, 19enne ucciso nel giugno 2016. Ciro era del tutto estraneo a giri di camorra, di cui fu una vittima innocente. Nel corso del dialogo che seguirà la proiezione del docufilm, realizzato dalla nostra associazione, Officina universitaria ed Elsa Macerata col supporto di Unimc, parleremo, con la professoressa Lina Caraceni, il segretario generale della locale Cgil, Daniele Principi, e il sindacalista Massimo De Luca del problema delle infiltrazioni mafiose, anche per quanto riguarda i fondi Pnrr. La storia di Ciro Colonna e della mobilitazione per la riqualificazione del suo quartiere che seguì la sua morte, servono a capire quanto ognuno di noi possa fare la sua parte per avere un presente ed un futuro migliori".