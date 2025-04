Documentario e dialogo, il regista Ado Hasanović incontra il pubblico

Domani la Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi" dell’Università di Macerata ospiterà il regista bosniaco Ado Hasanović (foto) per una doppia iniziativa aperta al pubblico. Il primo incontro è alle 18 alla Biblioteca Statale di Macerata, dove Hasanović condividerà la sua esperienza personale e professionale in un dialogo aperto con il pubblico (ingresso libero). Alle 21, al Cinema Italia, verrà proiettato il documentario "My Father’s Diaries / I diari di mio padre", un’opera intensa che ricostruisce la memoria della guerra in Bosnia attraverso le riprese e i diari del padre del regista.