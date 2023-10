Documentario sul ruolo di Mattei

In occasione dell’anniversario della morte di Enrico Mattei, la trasmissione Rai documentari, diretta da Fabrizio Zappi, in collaborazione con Aut Aut Production, oggi in prima serata su Rai Tre ripercorre tutte le tappe più importanti della vita dell’ex deputato con un documentario dal titolo ’Enrico Mattei. Ribelle per amore’.

’Ribelle per amore’ è girato a Milano, Torino, Roma, Matelica e Acqualagna. Tutti luoghi dove Mattei è nato, cresciuto e vissuto. "Attraverso questa pellicola onoraria - dicono i curatori - possiamo conoscere meglio il massimo esponente dell’impresa di Stato, possiamo comprendere il ruolo politico ed economico del petrolio nelle strategie geopolitiche e mondiali, mettendo in risalto le sfide che attendono l’Italia e l’Europa. Il tutto, per avere la sicurezza e l’autonomia energetica proponendo una prospettiva storica per comprendere il presente. Vedremo infatti, all’interno dell’opera, i palazzi del quartier generale di Mattei, la sede di Roma dell’Eni, ascolteremo docenti di storia ed esperti di geopolitica che daranno un valore in più al racconto biografico". Il film si apre e si chiude con la testimonianza del magistrato Vincenzo Calia, colui che ha condotto le indagini sulla sua morte, confermando con la sentenza del 2006, che l’aereo di Enrico Mattei cadde a causa di un sabotaggio. Il documentario rivela come la storia dell’ex politico, sia stata alimentata dal suo forte rapporto con la fede, dalla sua intensa spiritualità e da un forte bisogno di amore e devozione per la povera gente. Inoltre, sarà ricco di materiali di archivio inediti che sono stati resi originali da un attento lavoro di colorazione della pellicola con il contributo di illustrazioni animate che portano dentro i fatti privati e controversi della vita di Mattei. Infine, essendo Mattei una persona di spicco, alcune figure istituzionali hanno voluto rendergli omaggio, tra cui Guido Crosetto, ministro della Difesa.