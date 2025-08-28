Documenti e scadenze, nella giungla della tassa di soggiorno

A Recanati il turismo non è solo poesia e paesaggi leopardiani, è anche una prova di resistenza per i titolari di strutture recettive a non impazzire fra mille norme nel pagamento della tassa di soggiorno. Il Comune, nel marzo scorso, ha aggiornato il regolamento che era stato approvato nel dicembre di cinque anni fa, in pieno periodo Covid e con il turismo pressoché fermo.

Il regolamento è un capolavoro di complicazioni che trasforma ogni gestore di albergo, B&B o casa-vacanza in un perfetto esattore delle gabelle municipali. Non pagano i bambini, i disabili con accompagnatore, i genitori dei piccoli ricoverati, le forze dell’ordine, gli autisti, gli accompagnatori e via così: una lista infinita che sembra scritta durante una tombola natalizia: "Chi ha il numero giusto non paga". Attenzione, però: per dimostrare che si rientra tra i privilegiati, serve l’autocertificazione e indovinate chi deve collezionarla, archiviarla e custodirla per cinque anni come fosse l’oro della Banca d’Italia? Sempre lui: il gestore della struttura ricettiva. Il 15 del mese dopo il trimestre deve mandare la comunicazione al Comune e entro il 31 gennaio il riepilogo annuale mentre con scadenza 30 giugno la dichiarazione al Ministero.

E nel frattempo non dimenticare PagoPA, la tesoreria, i cartelli informativi da esporre e l’aggiornamento dei codici Cir e Cin. Un calendario fiscale degno di un commercialista a tempo pieno, altro che "ospitalità familiare".

Dimentichi una dichiarazione? 200% di multa. Versi in ritardo? 30% in più. È l’arte tutta italiana del "ti faccio lavorare per me, gratis, ma se sbagli ti bastono". Una genialata: il Comune incassa, i gestori faticano, i turisti pagano e se qualcosa va storto la colpa è sempre di chi ospita. L’ospite, ignaro di tutto, versa due spicci in più e si gode Leopardi, il Colle dell’Infinito e magari anche un piatto di vincisgrassi. Il resto — carte, scadenze, multe, dichiarazioni e corse al commercialista — resta sulle spalle dei gestori, ormai trasformati da albergatori in gabellieri medievali. Solo che, al posto della lancia e dell’armatura, devono brandire PagoPA e modulistica online.

Antonio Tubaldi