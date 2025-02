Documenti falsi, moldavi arrestati patteggiano la pena

Sorpresi durante un controllo con documenti falsi, sono stati arrestati due operai moldavi. L’altro ieri, a Muccia, i carabinieri della Nucleo radiomobile della Compagnia di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca, hanno fermato e controllato un veicolo su cui viaggiavano quattro uomini, tutti operai di una ditta edile di Roma impegnata nei lavori di ricostruzione post sisma. Dopo specifiche verifiche, i militari hanno accertato che le carte di identità romene valide per l’espatrio e una patente di guida, esibite da due operai, seppur ben fatte erano false. Così sono finiti in manette un 36enne residente a Tivoli, Vasile Muntean, e un 47enne senza fissa dimora, Alexandru Pendus, entrambi moldavi, trovati con i documenti falsi.

Ieri mattina in tribunale a Macerata si è svolto il processo per direttissima, davanti al giudice Domenico Potetti. I due operai, difesi dagli avvocati Giuseppe Gasparroni e Marco Gasparri, hanno patteggiato con il pm Francesca D’Arienzo la pena di un anno e tre mesi di reclusione, con la condizionale, e sono tornati in libertà.

Chiara Marinelli