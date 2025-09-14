Documenti falsi per l’auto: confisca e multa

Aveva falsificato l’autorizzazione alla targa prova, per questo un uomo è stato denunciato dalla polizia locale di Morrovalle.Il soggetto, residente in paese, è stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti nel corso di un servizio di controllo con l’utilizzo del "Police Street", il software che si collega alle telecamere Ocr rilevando veicoli non in regola con le documentazioni necessarie. Nel caso specifico, la telecamera posta lungo la strada provinciale 86 in direzione Morrovalle segnalava alla pattuglia, appostata nei pressi della rotatoria di via Dante Alighieri, che era in transito un’auto con assicurazione e revisione scadute. Imposto l’alt all’auto, il conducente ha consegnato agli agenti una targa prova con relativa autorizzazione valida fino a giugno 2026. Questi, però, sono voluti andare a fondo nel controllo, e confrontando i dati del documento esibito con quelli presenti nel portale dell’automobilista, si è scoperto che invece la targa risultava emessa nel 2016 ed era scaduta nel 2017: l’autorizzazione era stata quindi falsificata.A quel punto per l’automobilista è scattata la denuncia per il reato di falso materiale commesso dal privato e di uso del sigillo di Stato contraffatto, il fermo del veicolo e sanzioni amministrative per la circolazione con fermo fiscale, senza assicurazione, senza revisione e senza aver esibito la carta di circolazione: sanzioni che ammontano a 3.065 euro. Con il Police Street, la polizia locale di Morrovalle nel 2025 ha elevato 115 verbali con due fermi amministrativi, 29 mezzi sequestrati e due confiscati.

Diego Pierluigi