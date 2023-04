Documenti falsi per pagare meno l’assicurazione

Per pagare meno l’assicurazione, aveva prodotto documenti falsi e si era spacciata per maceratese. Per questo, accusata di truffa, è stata condannata Stefania Bruni, 67enne nata a Macerata e residente a Civitanova. I fatti erano successi nell’agosto del 2016. A una agenzia assicurativa, la donna aveva depositato un certificato di famiglia da cui risultava vivere con Maura Fermani, così aveva avuto uno sconto sul premio per una diversa classe di merito. Ma la sede maceratese della società assicurativa aveva poi scoperto la falsità del documento, che aveva causato un danno di 1.800 euro, ed era partita la denuncia. Ieri mattina in tribunale si è chiuso il processo. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a un anno. L’avvocato Luisa Di Ruscio ha ridimensionato i fatti esposti dalla pubblica accusa. Alla fine il giudice Federico Simonelli ha condannato l’imputata alla pena di otto mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena, e a risarcire con 2mila euro l’assicurazione, parte civile al processo. L’imputata comunque ora potrà fare appello contro la sentenza.

p. p.