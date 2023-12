"Documenti in ritardo, mancanza di rispetto verso i consiglieri"

Il gruppo di minoranza ’San Ginesio Comunità Condivisa’ ha abbandonato l’aula, all’ultimo Consiglio comunale, prima della discussione del bilancio di previsione "in quanto i tempi di convocazione e gli allegati ricevuti, non erano sufficienti a permetterne lo svolgimento". "Nei giorni precedenti all’assise – spiegano il capogruppo Nicola Ferranti con gli altri consiglieri di opposizione Marco Scagnetti, Francesco Maria Compagnucci e Alessia Bracci - a nulla sono valsi i tentativi di richiesta degli allegati analitici delle proposte di spesa e di entrate, indispensabili per una corretta valutazione del bilancio preventivo e per proporre eventuali emendamenti. Allegati che dovrebbero, secondo il regolamento di contabilità in vigore nel Comune di San Ginesio, essere consegnati insieme a tutta la documentazione almeno sette giorni prima della discussione". Iil capogruppo ha quindi posto la questione pregiudiziale, che è stata respinta dalla maggioranza. "Di fronte all’ennesima mancanza di rispetto verso il Consiglio e verso tutti i consiglieri che lo compongono, abbiamo deciso di non prendere parte alla discussione e abbandonare l’aula – aggiungono -. La decisione è stata maturata solo dopo aver tentato con ogni mezzo di ottenere un dialogo con la maggioranza, dalla richiesta di incontri a quella di integrazioni. Cosa intenda il sindaco per ’voglia di collaborare’ proprio non ci è comprensibile".