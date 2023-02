"Documenti non restituiti a un ristoratore", Pisciotta a processo per appropriazione indebita

Con l’accusa di appropriazione indebita, sarà processato a gennaio Carlo Pisciotta, ex commercialista tolentinate. Lo stesso è finito a domiciliari la settimana scorsa, perché coinvolto nell’inchiesta di carabinieri e finanza sulle maxi truffe con il 110 per cento. La vicenda esaminata ieri sarebbe avvenuta nel 2021, quando il titolare del ristorante "Mais Amor" di Porto Recanati, Renan Wilson De Lima, aveva affidato al tolentinate la gestione della contabilità. Cessato il rapporto, però, Pisciotta si sarebbe rifiutato di restituire i documenti al ristoratore. Il ristoratore avrebbe provato a contattarlo in ogni modo, anche andando di persona in studio, senza mai riuscire a trovarlo.

Gli aveva anche mandato una diffida, senza risultati, così era partita la denuncia per appropriazione indebita. Ieri per lui in tribunale a Macerata il pm Enrico Barbieri ha chiesto il rinvio a giudizio, e il giudice Claudio Bonifazi ha fissato la prima udienza a gennaio. In udienza si è costituito parte civile il ristoratore, con l’avvocato Massimiliano Cofanelli, che per i danni subiti ha chiesto 15mila euro di risarcimento. Pisciotta, difeso dall’avvocato Sergio Ariozzi, conta di poter dimostrare in aula la sua innocenza.

p. p.