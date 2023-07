Dodicenne rischia di affogare vicino agli scogli, tre bagnini la salvano: "È stato evitato il peggio"

di Giorgio Giannaccini

Una ragazzina di Porto Potenza di 12 anni stava facendo il bagno a una sessantina di metri dalla spiaggia, quando ha iniziato a ingoiare acqua, rischiando di annegare. Ma per fortuna non hanno perso tempo Luigi Mandolesi (titolare dello chalet Blu Ice) e i due giovanissimi bagnini di salvataggio Daniele Battistelli e Tommaso Linardelli, entrambi 18enni portopotentini, brevettati dalla Società nazionale di salvamento. Tutti e tre sono immediatamente entrati in acqua, raggiungendo la 12enne vicino agli scogli. Quindi l’hanno in breve afferrata e caricata sul moscone, portandola al sicuro a riva. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, verso le 16.30, nel lungomare di Porto Potenza, tra i due stabilimenti balneari L’Ancora e Blu Ice. "Mi trovavo sulla torretta, quando ho visto questa ragazzina che stava facendo il bagno, a ridosso delle scogliere – racconta Battistelli –. A un certo punto, ho notato che lei cominciava ad affondare con la testa e allora mi sono subito mosso". Insieme a lui, hanno visto la scena anche il collega Linardelli (che stava sull’altra postazione) e l’operatore balneare Mandolesi. Così, i due giovani bagnini sono saliti a bordo del moscone e si sono diretti verso la 12enne, invece Mandolesi a nuoto l’ha raggiunta per poi afferrarla sotto la testa, in modo da non farla affogare. "Mentre lui la reggeva – aggiunge Battistelli –, io e il mio collega l’abbiamo presa e messa in sicurezza sopra al moscone, e dunque siamo tornati a riva. Una volta a terra, l’abbiamo tranquillizzata. Infatti, aveva un po’ di nausea a causa dell’acqua bevuta". "È andata bene, in quanto ci siamo organizzati sul momento e siamo riusciti ad evitare il peggio; ci è mancato davvero poco – è invece il commento di Linardelli –. È il primo salvataggio di questa stagione estiva, e devo dire che c’è stata una bella scarica di adrenalina. Dopo un po’, la ragazza è stata visitata da un medico che si trovava in spiaggia e alla fine si è ripresa. Ci ha poi spiegato che lei non sapeva nuotare bene, ma senza accorgersene era arrivata in un punto molto profondo dove non toccava più. E così aveva iniziato a ingoiare acqua, andando in panico e non riuscendo a stare a galla". La ragazza, una volta ripresa, è stata accompagnata a casa da un’amica che si trovava in spiaggia con lei.