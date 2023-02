Dodici giovanissimi ballano con la docente Anna Maria Prina

Entusiasmo alle stelle per 12 ragazzine, una giunta da Treviso, e un ragazzo che hanno preso parte alla master class della danza con la docente Anna Maria Prina (affiancata dalla pianista Ilaria Baleani), già ballerina alla Scala di Milano e direttrice per 32 anni della scuola di ballo del prestigioso teatro scaligero. L’iniziativa è stata organizzata dalla talent scout Giosy Sampaolo al teatro Annibal Caro. Autrice di libri sulla danza e la metodologia didattica Prina è giunta a Civitanova per la terza volta. "Vedere la Casa di Cecchetti, dietro il teatro, è stato un vero tuffo al cuore, perché da giovanissima sono stata inviata in Russia dal Sovrintendente della Scala Ghiringhelli. Ho imparato il russo, affinato le tecniche, partecipando a lezioni e spettacoli. Ho conosciuto la Sabarova, ultima allieva della Vaganova, che ha sviluppato il "metodo Cecchetti". Ho avuto la fortuna di frequentare stelle di prima grandezza. Civitanova deve essere orgogliosa di aver avuto un artista come Cecchetti e della tradizione che continua da quasi 30 anni", ha concluso Prina.

Ennio Ercoli