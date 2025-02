Dodici milioni per la formazione. La Provincia investe sui dipendenti

La Provincia si aggiudica 12mila euro da investire nella formazione dei propri dipendenti. Nei mesi di marzo e aprile, il nucleo di management dell’amministrazione provinciale, composto da circa trenta persone tra dirigenti e dipendenti, approfondirà una serie di tematiche, tra loro coordinate, riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici, con i connessi obblighi di trasparenza ed anticorruzione, e le nuove implicazioni di natura contabile e patrimoniale, secondo il nuovo sistema Accrual. Il tutto sarà arricchito da una generale disamina delle principali "competenze trasversali", o soft skills, che anche i dipendenti pubblici sono chiamati a possedere e padroneggiare.

"L’importanza della formazione del personale degli enti locali è divenuta strategica per una pubblica amministrazione che voglia stare al passo coi tempi – commenta il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli –. L’innovazione si produce a partire dalle conoscenze e competenze che ogni dipendente già possiede, per arrivare ad acquisire ulteriori abilità tecniche, organizzative e manageriali, che la transizione amministrativa, digitale ed ecologica richiedono di rafforzare. Ciascuno può davvero fare la differenza nel proprio settore e, lavorando con un forte senso di appartenenza e spirito di gruppo, può essere determinante nella crescita complessiva di un ente che è ancora fondamentale per il proprio territorio di riferimento, per la gestione della viabilità e degli immobili scolastici, nonché per l’ambiente e l’urbanistica".

Il fondo è stato ottenuto dalla Provincia rispondendo ad un avviso del Formez, il dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri, a valere sul Pnrr per la missione 1, Componente 1, Investimento 2.3 - Sub-investimento 2.3.1 – investimenti in istruzione e formazione – servizi e soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni, che è finanziato dall’Unione Europea con il progetto Next generation Eu.