Dodici ragazzi autistici realizzano una mostra

di Barbara Palombi

Una mostra fotografica realizzata e curata da dodici ragazzi autistici. È questo il nuovo progetto dell’associazione Astuta Ability Academy di Civitanova, che venerdì alle 18, inaugura l’esposizione dal titolo "Attimi-Il mondo attraverso gli occhi degli Astuti", negli spazi dell’azienda agricola ‘L’Albero della Vita’ a Civitanova Alta. L’associazione civitanovese nasce nel 2021 in via Indipendenza, con l’obiettivo di promuovere e favorire l’inserimento lavorativo di ragazzi con diagnosi di autismo, che vengono accompagnati da vari professionisti ed educatori in un percorso mirato a potenziare le loro abilità. A spiegarlo è Andrea Narcisi, responsabile dell’area progettazione dell’associazione. "Nel nostro centro, attivo il lunedì, mercoledì e venerdì, seguiamo 12 ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 22 anni, provenienti dalle province di Macerata, Pesaro e Urbino e Fermo, con delle attività specifiche che vanno a implementare le loro conoscenze e capacità nei più diversi campi. Ognuno di loro ha le proprie caratteristiche e difficoltà e i nostri educatori svolgono un lavoro prezioso che li aiuta ad acquisire più competenze e maggiore sicurezza nelle relazioni sociali, elementi indispensabili in ambito lavorativo. I ragazzi seguono dei laboratori artistici di vario genere tra cui la pittura e la fotografia per la quale hanno dimostrato un grande interesse e coinvolgimento: da qui è nata l’idea di creare questa mostra che racconta tutto ciò che vivono e vedono nella loro quotidianità". L’iniziativa prende così forma a febbraio, quando l’associazione decide di partecipare al bando Impatto + 2022, creato da Banca Etica, attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattoforma Produzioni Dal Basso e rientra nella fase finale del progetto Pov, ricevendo un budget di 15.000 euro. Il progetto è tra i 15 selezionati in tutta Italia grazie alla sua componente innovativa in ambito di inclusione sociale. "L’aspetto più importante – prosegue Narcisi – è proprio quello che vede i ragazzi non soltanto autori delle immagini esposte ma anche gli organizzatori dell’iniziativa, occupandosi delle prenotazioni telefoniche e dell’aperitivo di benvenuto che sarà offerto a tutti gli ospiti. Sono molto emozionati – conclude il responsabile –, ma anche contenti di avere l’opportunità di vivere questa nuova esperienza". Per prendere parte all’aperitivo si può prenotare ai seguenti numeri: 340.5600946 o 328.6026850.