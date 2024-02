Dolore e commozione: oggi i funerali di Saba Pistilli, morta a 57 anni

Profonda commozione e cordoglio ha destato la scomparsa, ad appena 57 anni, di Saba Pistilli, psico-pedagogista, i cui funerali si terranno oggi alle 9,45 nella chiesa di Santa Maria Apparente. Un dolore immenso per la mamma Gigetta, per la sorella Barbara (medico in un importante ospedale di Parigi, dopo aver lavorato a Macerata) e per il compagno Roberto Ricci, presidente dell’Anffas. I Centri Anffas di Civitanova e Montecosaro hanno espresso alla famiglia, con un manifesto, le più sentite condoglianze. Saba aveva frequentato le Magistrali all’Istituto Stella Maris in via Vela, si era laureata in "Scienze dell’educazione" e svolgeva attività professionale nelle scuole. La ricordano con immenso affetto Serena Silecchia, unitamente a Isabella Mantovani (amica del cuore), nonché quanti hanno studiato con lei e gli amici di Gioventù Studentesca. La nonna e la mamma Gigetta hanno gestito dagli anni Cinquanta-Sessanta lo storico "Spaccio" con la "prima" cabina telefonica del quartiere, all’incrocio principale di Santa Maria Apparente, prima della gestione attuale.

Ennio Ercoli