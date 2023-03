Dolore e lacrime per l’ultimo saluto a Nicoletta Saracco

Tantissima gente è intervenuta per dare l’ultimo saluto a Nicoletta Saracco, la ragazza 33enne venuta a mancare per un tumore al seno contro il quale ha combattuto per quattro anni, ed esprimere vicinanza e affetto verso la sua famiglia civitanovese. La chiesa dei Cappuccini della città Alta non ha potuto accogliere tutti e all’esterno il cortile era stracolmo di persone che hanno partecipato in ascolto. Commozione visibile in tutti. Tra i presenti, il vicesindaco Claudio Morresi in rappresentanza del sindaco Fabrizio Ciarapica e dell’amministrazione comunale, ex dirigenti comunali, colleghi di Giacomo Saracco (padre di Nicoletta, ndr) ed ex insegnanti. Numerosissimi i giovani, i suoi amici, arrivati anche da fuori. "Nicoletta è con noi", sono state le parole di conforto del celebrante nella sua omelia. "Nicoletta continua a vivere in un mondo migliore e a vigilare da lassù". Stesso concetto ha espresso, al termine del rito, una sua amica, che ha indirizzato direttamente a lei una lettera, nella quale ricordava i momenti vissuti insieme, nello studio e nel tempo libero, a raccontarsi le speranze e i sogni di giovani proiettati nel futuro. "No, Nicoletta, tu vivi ancora – ha concluso tra le lacrime sue e di tutti i presenti –, tu resterai sempre accanto a noi”.

g. f.