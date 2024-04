Dolores Prato. Letture e recital

Ci sarà mercoledì, alle 17.30, l’incontro dal titolo "Forse il vuoto restò e la canzone canta vita natural durante", ospitato nel teatro comunale di Treia, a ingresso libero. L’iniziativa è organizzata dal Centro Studi Dolores Prato con il patrocinio del Comune. Il pomeriggio inizierà con il contributo di Silvia Ballestra che rifletterà s lingua e stile di Dolores Prato, anche grazie ad alcuni apprendimenti linguistici sui testi dell’autrice, a partire dal celebre incipit del libro "Giù la piazza non c’è nessuno". Subito dopo, Jean-Paul Manganaro proporrà una lettura libera di "Giù la piazza non c’è nessuno", una sorta di catalogo di confessioni, approfondendo i temi della nascita, dell’origine e del vuoto. Seguirà un recital di Francesca Rossi Brunori e Baco Giovanni Cristino, con pagine scelte da "Giù la piazza non c’è nessuno" e "Sogni" di Dolores Prato.