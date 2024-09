"Domanda alta e poca offerta"

"Domanda altissima e poca offerta. Questo, per la legge di mercato, significa affitti a prezzi esorbitanti", spiega Massimo Di Mascio, agente immobiliare di Tolentino. Un appartamento medio-piccolo, in proporzione, costa più di uno grande; 700-800 euro in media per una casa di un centinaio di metri quadri, 400-450 euro per una di 60-65 metri quadri (entrambe arredate). "Tenere prezzi alti potrebbe però risultare un boomerang, se una famiglia è in difficoltà, la prima cosa che lascia indietro nei pagamenti è l’affitto, rispetto a bollette e spesa alimentare". Sul quadro generale potrebbe incidere lo stop al Cas dal primo settembre per chi al momento del sisma era in affitto.