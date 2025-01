Domani a Monte San Giusto si parla dei mistici. Il caso di sant’Antonio Abate e il ritiro dal mondo

"Ritiro dal mondo: il caso di Sant’Antonio Abate" è il titolo della conferenza di domani tenuta dal dottor Roberto Spinelli e dal professor Daniele Cappelletti. L’appuntamento è alle 16.30 di domani nel museo di palazzo Bonafede a Monte San Giusto dove i due relatori incroceranno psicoanalisi e teologia nel fenomeno del Ritiro dal mondo nei mistici e nella contemporaneità, con particolare riferimento alla figura di Sant’Antonio Abate. Si tratta di uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato in Egitto, per la precisione a Coma intorno al 250, a vent’anni rimane orfano e colpito dalle parole del Vangelo ascoltate in chiesa, vende i suoi beni, dà la metà del ricavato alla sorella e regala la sua parte ai poveri. Sant’Antonio Abate abbandona ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni.