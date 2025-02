Domani a Unicam si parla di dati con Donata Columbro

Nell’ambito degli incontri promossi per il percorso formativo "Le competenze trasversali nella scienza", l’Università di Camerino domani alle 17 ospita nella sala convegni della Scuola di studi superiori "C. Urbani" la giornalista Donata Columbro (nella foto). Giornalista, divulgatrice, scrittrice e femminista dei dati, è stata definita "data humanizer" per il suo modo accessibile e inclusivo di divulgare la cultura dei dati. Collabora con diverse testate tra cui SkyTg24, Internazionale e La Stampa, per cui ha curato la rubrica Data Storie. Ad Unicam terrà un intervento dal titolo "L’etica dei dati". L’evento è aperto a tutti.