Domani alle 10.30 l’ultimo saluto a Loris Tedeschi

È stato fissato l’ultimo saluto per Loris Tedeschi, il 46enne di Gualdo che ha perso la vita in seguito allo schianto frontale nella notte tra sabato e domenica sulla provinciale 77, alla Pieve di Macerata. Fino alle 17 di questo pomeriggio Loris sarà esposto all’obitorio di Macerata, poi si proseguirà per la chiesa centro di comunità di Gualdo dove dalle 18.30 ci sarà la veglia notturna. La funzione religiosa sarà celebrata domani, alle 10.30. Le offerte saranno devolute a favore della Croce Rossa di Sarnano. Morte per schiacciamento del torace, in base all’autopsia effettuata ieri mattina dal medico legale Roberto Scendoni con il tossicologo Rino Froldi, che ha prelevato campioni per gli esami ulteriori. Loris lascia nel dolore i genitori Auro e Getulia (di 90 e 80 anni), i fratelli Mario ed Enrico e le sorelle Giuseppina, Donatella e Annarosa, oltre ai nipoti e a tanti amici che gli volevano bene.