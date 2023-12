Domani arriva l’Osimana. Ecco come cambia la viabilità

Via dei Velini chiusa alla circolazione, domani pomeriggio, per la partita tra S. S. Maceratese e Usd Osimana 1922. Il comandante della polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza con le modifiche alla viabilità. Nel piazzale Helvia Recina ci saranno il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 12 fino a cessate esigenze, e il divieto di transito dalle 13.30 fino a cessate esigenze. In via dei Velini ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli di soccorso e di polizia, dalle 12 fino a cessate esigenze (intorno alle 18), tra il civico 125a e il civico 151 (tra i due ingressi al piazzale Helvia Recina). Previsto inoltre, in via dei Velini, il divieto di transito tra l’intersezione con via Due Fonti e l’intersezione con la nuova bretella verso via Vittime delle Foibe, dalle 14 fino a cessate esigenze, con queste regole: allo sbarramento all’intersezione con via Due Fonti, potranno derogare al divieto di transito i veicoli di polizia e soccorso, i veicoli dei residenti in via dei Velini nel tratto tra via Due Fonti e il civico 151, autobus della squadra locale e autobus che effettuano il servizio navetta per i tifosi ospiti nella fase di deflusso (senza passeggeri); allo sbarramento all’intersezione con la bretella verso via Vittime delle Foibe, potranno derogare al divieto di transito i veicoli di polizia e soccorso, i residenti in via Dei Velini; autobus della squadra ospite, autobus e autovetture della tifoseria ospite, autobus che effettuano il servizio navetta per i tifosi ospiti (se previsto) solo nella fase di afflusso e i veicoli autorizzati - con apposito pass - ad accedere all’area interna allo stadio Helvia Recina mediante la traversa all’altezza del civico 130 (gruppo arbitrale, disabili motulesi, dirigenti, ecc.). Tutte le deroghe ai divieti di transito possono essere soggette a restrizione o escluse, sulla base di esigenze specifiche, dall’ufficiale responsabile del coordinamento esterno.

Dalle 14 fino a cessate esigenze, divieto di transito sulla traversa di via dei Velini all’altezza del civico 130 (che conduce verso l’area interna dello stadio), eccetto veicoli di polizia e soccorso, autobus delle squadre, veicoli autorizzati - con apposito pass - ad accedere sull’area interna allo stadio e residenti per accesso alle aree private.