Domani "Benedizione di Sant’Antonio", corteo e divertimento per i bimbi con i pony

Domani c’è la "Benedizione di Sant’Antonio" a Tolentino, organizzata dall’associazione ippica dilettantistica "I Cavalleggeri", con la Pro Loco e il patrocinio del Comune. Ospiti speciali, le Giacche Verdi e il 2° Reggimento Cavalleggeri. Ritrovo alle 9; il corteo partirà alle 10.15 dal piazzale della piscina comunale, alle 11 benedizione in piazza della Libertà, per poi proseguire. Dalle 9.45, in piazza, il centro ippico Quinta do Rio di Valentina Vitali farà divertire i bambini con i pony.