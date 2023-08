Domani c’è il consiglio comunale Disponibile la diretta streaming

Nuova seduta, domani, per il Consiglio comunale di San Severino, a partire dalle 19. Si potrà seguire anche in streaming sul canale You Tube del Comune o collegandosi al link https:www.youtube.comwatch?v=qMQcElsYBik. La seduta,nell’ex sala udienze del Giudice di Pace a Palazzo Governatori, sarà aperta dalle comunicazioni del sindaco. Sarà discussa un’interrogazione inerente gli investimenti del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra gli argomenti all’ordine del giorno alcune variazioni al bilancio di previsione 20232025, le modifiche e l’adeguamento dello Statuto del gruppo comunale di Protezione civile in base alla legge 4481998, la cessione gratuita di particelle catastali intestate a privati e all’accorpamento al demanio statale e un aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 20232024.