Domani i funerali di Giulio Benfatto a Sant’Agostino

Si terranno domani alle 9,30 nella chiesa di Sant’Agostino i funerali di Giulio Benfatto, 62 anni, conosciutissimo in città. È morto ieri alla clinica Villa dei Pini di Civitanova, dove era ricoverato dopo che i primi di gennaio era stato trovato a terra nella sua casa di via Calcagni dolorante e infreddolito. Benfatto faceva parte della Veneranda Congregazione degli Artisti e durante la processione del Venerdì Santo indossava il suo "saccone" e accompagnava i riti religiosi. In passato aveva svolto una borsa lavoro con il Comune presso il canile comunale visto il suo grande amore per gli animali. Giulio tirava avanti grazie ad una piccola pensione di invalidità e all’aiuto del Comune che, insieme alla Fondazione Ircer, aveva creato intorno a lui una rete di servizi. Lascia la mamma Nerina da tempo ospite della locale casa di riposo.