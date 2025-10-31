Domani il Barbiere di Siviglia

È tutto pronto per il secondo appuntamento della rassegna "La brevità, gran pregio! Selezioni ragionate d’opera per la preparazione all’ascolto delle stagioni liriche marchigiane autunnali". Dopo il successo della presentazione di "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi e "Don Giovanni" di Wolfgang Amadeus Mozart, domani alle 18 all’auditorium del Centro mondiale per la poesia sarà la volta de "Il Barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, presente sia nel cartellone di Ancona che in quello della Rete Lirica, dell’"Olimpiade" di Giovan Battista Pergolesi e de "Il giudizio di Paride" di Paolo Marchettini, autore contemporaneo la cui prima esecuzione assoluta è prevista a fine mese a Jesi. Proprio per la presentazione di questo ultimo titolo è prevista una sorpresa per il pubblico. Protagonisti del pomeriggio musicale saranno il baritono Kevin Paoltroni e il basso Aleksandr Utkin, studenti di canto, con il supporto di due artisti come il soprano Stefania Donzelli e il tenore Carlo Giacchetta. Al pianoforte M. Cesarina Compagnoni (foto), relatrice Maria Chiara Mazzi. Il titolo della rassegna "La brevità gran pregio!" (cit. Boheme, atto I), racchiude tutto il senso del percorso della rassegna, che segna la ripresa, nel caso della Civica Scuola, e il nuovo inizio, in quella della Fondazione, di un cammino comune rivolto alla valorizzazione della figura di Beniamino Gigli e della lirica nelle Marche. Ingresso gratuito, prenotazione gradita al 320 9127249 tramite WhatsApp.