Domani il britannico. Flynn in concerto

A Montecosaro arriva l’artista britannico Ethan P. Flynn, domani alle 21.30 al Teatro delle Logge, in occasione dell’ottava edizione di Mount Echó. Flynn, classe 1999, reinterpreterà "le tradizioni dei cantautori britannici con composizioni originali e a tratti dissonanti, arricchite da un solido contenuto tematico", spiegano gli organizzatori. L’iniziativa è promossa da Comune, Anime di Strada, Acc e Mount Echó. Studente di elettronica alla London’s Guildhall School Of Music, Flynn si distingue come songwriter e produttore, vantando collaborazioni con nomi illustri come David Byrne, Fka Twigs, Jockstrap, Vegyn e Black Country, New Road. Il suo album di debutto, "Abandon All Hope" (2023), richiama influenze di cantautori classici come Neil Young, Elliott Smith e Randy Newman, mentre desiderio, perdita di potere, relazioni, amore, ansia e crescita nel 21° secolo sono i temi trattati. Per info e prenotazioni rivolgersi al numero 366 3574080.