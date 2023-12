Domani il calendario del Carlino. Un regalo nel segno del volontariato

"Sappiamo di essere una piccola associazione che, specialmente all’estero, si confronta con realtà enormi, penso a Emergency, però essere presenti nel calendario del Carlino è stata una piacevole sorpresa e un riscontro sulla bontà del lavoro che portiamo avanti". È soddisfatto Giampiero Cappetti, presidente di Porto Recanati Solidale, del fatto che l’associazione sia presente nel calendario del Carlino in distribuzione gratuita acquistando domani una copia del quotidiano.

Ogni mese saranno messi in primo piano un’associazione e i volontari di realtà provinciali che hanno deciso di spendere un po’ del loro tempo a favore di chi ha bisogno. "Noi – aggiunge Cappetti – siamo nati per portare aiuto alla popolazione colpita dal recente terremoto, ora forniamo un supporto a famiglie in difficoltà, abbiamo una missione nel confine turco-siriano dove assistiamo 60 famiglie per 700 persone circa e non ci tiriamo indietro quando c’è da dare una mano". E così oggi la squadra di Porto Recanati Solidale si metterà in moto per raggiungere Trieste. "Una nostra carissima amica – racconta Cappetti – ci ha chiesto di portare coperte, sciarpe, cappelli e indumenti caldi necessari per i tanti migranti provenienti dalla rotta balcanica e per i quali non c’è posto nel sistema di accoglienza. Sono persone che trovano riparo nell’enorme struttura dell’ex Silos". Anche un’associazione di Ancona ha bussato alle porte d Porto Recanati Solidale. "Per loro ci siamo attivati per trovare indumenti caldi che poi distribuiranno ai clochard".

Sono tanti i ricordi accumulati nel tempo. "Di recente al confine turco siriano abbiamo mangiato assieme a due famiglie siriane con circa 15 bambini in una casa mezza diroccata: ecco, l’ho considerato il pranzo di Natale, dopo pochi giorni l’ho fatto a casa mia e in quel momento si notano tante differenze, si capiscono le enormi sofferenze di chi vive in quei luoghi colpiti dalla guerra e ho pensato a chi adesso sta vivendo momenti di conflitto".

In questa missione Porto Recanati Solidale ha portato tanti aiuti. "Sono stati distribuiti circa 300 pasti in due mense. Abbiamo portato pacchi alimentari, anche circa 230 chili di abbigliamento distribuito alle famiglie che seguiamo, un centinaio di sacchi di carbone necessario per le stufe e, sperando in condizioni favorevoli essendo una città di confine, faremo ancora un paio di altri viaggi prima della fine dell’inverno. Chi vuole sostenere un bambino paga 30 euro al mese e noi relazioniamo tutto nel dettaglio".