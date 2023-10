Domani incontro sulla leadership democratica

Nel quadro del corso di formazione sulla leadership democratica, organizzato dal dipartimento di Studi Umanistici dell’Università in collaborazione con la Scuola superiore Leopardi e il Comune, domani alle 18 nell’aula magna della sede di via Garibaldi (III piano), si terrà il secondo incontro. Questo nuovo appuntamento è dedicato al tema delle dinamiche psicologiche e relazionali della leadership.

Si tratterà di come le persone possano maturare un atteggiamento interiore e una forma di rapporto con gli altri che siano adatti a promuovere la crescita democratica delle comunità sociali. La relazione introduttiva sarà tenuta da Paola Nicolini, docente di Psicologia dello sviluppo a Unimc. Seguirà la testimonianza di Gloria Lanciotti, coordinatrice educativa della comunità di accoglienza "Il Girasole" dell’associazione Piombini Sensini. L’ingresso è libero e non serve l’iscrizione al corso. La comunità socio-educativa residenziale "Il Girasole" è destinata a mamme con bambini e bambine (0-6 anni) che debbono essere allontanati – secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali – dal proprio contesto di vita. La comunità, oltre a rappresentare un luogo di protezione per i minori, è anche il contesto in cui accogliere e sostenere la dimensione femminile della mamma, accompagnare e supportare la genitorialità andando a definire il percorso verso una autonomia esistenziale per la donna.